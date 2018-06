Météo en France du samedi 16 juin 2018 : une nouvelle journée sous les nuages

publié le 16/06/2018 à 07:31

Météo-France annonce pour samedi une nouvelle journée sous les nuages, alors que deux départements - l'Eure et les Landes - restent en vigilance orange crues. Le temps sera gris et humide du piémont pyrénéen à la plaine d'Alsace et sur les Hauts de France. De petites pluies sont attendues en cours de journée.



Des pays de Loire à la Normandie, une nouvelle perturbation apporte de nombreux nuages, donnant quelques gouttes. Des éclaircies se développent tout de même en cours d'après-midi sur la pointe bretonne. Du pourtour méditerranéen aux Alpes, le soleil s'impose avec encore une tramontane sensible dans son domaine. Sur le relief, du Mercantour jusqu'au Jura et sur la Corse, des cumulus se développent au fil des heures, apportant des averses.

Températures

Les minimales sont comprises entre 9 et 13 degrés au nord de la Seine, 12 à 15 degrés ailleurs, 17 à 22 dans le Sud-Est. Les maximales affichent 17 à 21 degrés sur un quart nord-ouest, 20 à 26 degrés sur le reste du pays et encore 25 à 30 degrés proche de la Méditerranée.