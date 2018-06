publié le 27/06/2018 à 05:44

Parfois, quelques plaques de nuages bas retarderont l'arrivée du soleil le matin sur le littoral autour du Cotentin ou en bordure du golfe du Lion ce mercredi 27 juin.



Sur le Pays basque, les nuages seront plus compacts. S'ils se dissiperont rapidement dans les terres, près de la côte et sur le relief ils résisteront toute la journée et une averse sera possible sur les Pyrénées. Des cumulus bourgeonneront sur les Alpes du sud, donnant également quelques ondées sur les Alpes-Maritimes.

Les températures gagneront encore un ou deux degrés. Les maximales varieront entre 27 et 32 degrés en général, voire 33 sur le Sud-Ouest ou la basse vallée du Rhône. Il fera souvent moins chaud en bord de mer en particulier le long de la Manche et sur la côte aquitaine avec 21 à 25 degrés.