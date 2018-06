Météo en France du mercredi 20 juin 2018 : un temps plus ensoleillé et plus chaud

Les températures minimales s'étageront entre 12 et 18 degrés, 17 à 22 près de la Méditerranée. Les maximales iront de 16 à 22 degrés au bord de la Manche, de 22 à 28 degrés dans l'intérieur entre Bretagne et frontière belge. Ailleurs elles atteindront 28 à 33 degrés, localement 34 ou 35 en Provence.

Sur les Pyrénées, les Alpes et la montagne corse par contre, quelques averses seront possibles, parfois accompagnées de coups de tonnerre isolés sur les Alpes du Sud. Partout ailleurs , après la rapide dissipation des brouillards locaux, le temps restera bien ensoleillé, et il fera chaud l'après-midi en particulier au sud et à l'est.

Des Hauts-de-France à la Bretagne , la journée de ce mercredi 20 juin débutera sous de nombreux nuages bas ou brouillards. Cette grisaille se dissipera lentement en matinée mais les éclaircies finiront par prédominer l'après-midi, en particulier près des côtes de la Manche. En montagne, après de belles éclaircies le matin, des cumulus bourgeonneront l'après-midi, mais le temps restera sec sur le relief des Vosges, du Jura et du Massif central .

La journée de ce mercredi 20 juin bénéficiera de davantage de soleil, avec des températures en hausse, en particulier au sud et à l'est, selon Météo France.

