publié le 20/02/2018 à 06:51

Météo-France a lancé une alerte orange avalanche sur les Pyrénées et placé les vallées de Aspe-Ossau, Haute-Bigorre et Aure-Louron en niveau maximal (5). Les quatre départements concernés par l'alerte sont les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège.



Les Pyrénées-Atlantiques ont été également placés en vigilance orange pour inondation tout comme les Landes. La fin de l'alerte est prévue pour mercredi 21 heures.

Il neigera encore pratiquement toute la journée de ce mardi 20 février sur l'ensemble des Pyrénées à partir de 1.500 mètres d'altitude, les pluies seront marquées sur le piémont. Les cumuls de neige augmenteront de 50 centimètres en moyenne au-dessus de 1.800 mètres, localement jusqu'à 1 mètre supplémentaire. Un vent de nord soutenu pourra créer des congères.

Il neigera également sur l'Auvergne à partir de 600 mètres en général. On attend une dizaine de centimètres de neige en moyenne, ainsi que quelques centimètres sur les Alpes du Nord. Des flocons déborderont sur la vallée du Rhône en début de journée.



Il pleuvra faiblement mais régulièrement du Nord à l’Île-de-France, au Centre et au Sud-Ouest, sous un ciel bas et gris, en abondance sur le piémont pyrénéen en particulier en Ariège. Le temps sera également maussade sur le Nord-Ouest le matin avec quelques pluies éparses, mais des éclaircies perceront l'après-midi, souvent belles en Bretagne.



Sur le Nord-Est, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, plus larges sur les Vosges et le Jura. Un risque d'averses se maintiendra sur les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse, avec une limite pluie-neige dès 700 à 900 mètres. En revanche autour du golfe du Lion mistral et tramontane modérés dégageront le ciel.

Les températures

Les températures minimales seront voisines de 0 degré sur la moitié est du pays dans l'intérieur, elles iront de 3 à 9 de la Manche au Sud-Ouest.



Les maximales varieront entre 4 et 8 degrés sur le quart nord-est, le Massif central et Rhône-Alpes, entre 8 et 13 degrés sur la moitié ouest et les régions méditerranéennes.