et Avec AFP-Relaxnews

publié le 19/06/2018 à 05:43

Près des Pyrénées et sur les régions bordant la Manche et la Belgique, le ciel sera couvert le matin de ce mardi 19 juin avec quelques pluies ou bruines sur les côtes. L'après-midi le ciel sera variable, des trouées apparaîtront.



Sur le reste du pays le beau temps l'emportera. Des nuages bourgeonneront sur les Alpes du sud et le relief de la Corse, pouvant donner de rares ondées. Ailleurs le ciel sera parfois chargé le matin, en particulier sur le Massif central, le soleil s'imposera largement en journée.

L'atmosphère se réchauffera. Les températures minimales iront de 11 à 16 degrés en général, 18 à 21 près de la Méditerranée. Les maximales atteindront 24 à 28 degrés sur une grande moitié nord, localement 20 à 23 près de la Manche, 27 à 32 degrés au sud et en Corse.