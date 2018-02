Météo en France du lundi 26 février 2018 : neige et températures glaciales

publié le 26/02/2018 à 06:28

Lundi 26 février, le temps sera neigeux sur Provence-Alpes-Côte-d'Azur, toujours hivernal et glacial ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Une vigilance orange "neige" est lancée sur trois départements du sud : Alpes-de-Haute-Provence (04), Alpes-Maritimes (06) et Var (83).



Sur la Corse et le sud-est de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le temps va rester perturbé, très nuageux avec de fréquentes averses. Les précipitations se feront dans un premier temps sous forme de neige au dessus de 600 m.

Ensuite, la limite pluie-neige s'abaissera vers 200/300 m, d'abord sur l'est des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence, puis en cours de matinée sur l'ensemble des trois départements placés en vigilance orange.

Sur les zones littorales et en plaine au dessous de 200 m d'altitude, les précipitations se feront souvent sous forme de pluie et neige mêlées mais temporairement la neige pourra prendre le dessus notamment sur le littoral des Alpes-Maritimes. Les précipitations s'estomperont en fin d'après-midi ou soirée.



Les cumuls de neige attendus sur l'ensemble de l'épisode sont un simple saupoudrage jusqu'à 2 à 5 cm sur les zones littorales ainsi qu'en plaine en dessous de 200 m.

Entre 200 et 500 m d'altitude, on attend 2 à 5 cm de neige, localement 10 cm et au dessus de 500 m, 5 à 10 cm localement 20 cm. Le vent de nord-est soufflera assez fort entre Corse et continent. Le mistral atteindra des pointes entre 70 et 80km/h.

Plus ensoleillé dans le reste de la France

Sur le reste du pays, le temps restera plus sec et souvent bien ensoleillé mais l'ambiance sera glaciale. Sur une grande moitié nord, le vent de secteur nord-est qui se renforcera jusqu'à 60 à 70 km/h, accentuera nettement la sensation de froid.



Toutefois près des frontières du nord et de l'est, ou vers le Massif central et les Pyrénées, des nuages bas contrarieront parfois le soleil. Dans l'après-midi, des frontières du nord, l'Alsace et le Jura jusqu'à la Normandie et les côtes bretonnes, le ciel deviendra de plus en plus nuageux.



En fin de journée près des frontières, les nuages plus épais pourront donner quelque flocons. Vers les Pyrénées également, le ciel se couvrira, avec quelques petites chutes de neige l'après-midi.

Les températures

Les températures minimales seront glaciales. Elles varieront de -6 à -10 degrés sur le Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne, -1 à -6 degrés en général ailleurs, localement 0 à +3 près de la Méditerranée.



Les maximales resteront négatives sur un grand quart nord-est avec -4 à 0 degrés, elles iront de -2 à +2 sur le nord-ouest, et 0 à +6 sur la moitié sud, 5 à 8 du sud de l'Aquitaine au Languedoc-Roussillon et la Corse.