publié le 22/02/2018 à 07:00

Les éclaircies sur la moitié nord-ouest seront accompagnées d'un vent bien froid ce jeudi 22 février, tandis qu'un ciel instable s'imposera sur le Sud-Est avec des averses sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et surtout en Corse.



Des Vosges, de la Bourgogne-Franche-Comté et de l'Auvergne Rhône-Alpes jusqu'au Limousin et Midi-Pyrénées, les nuages domineront malgré de courtes éclaircies. La grisaille sera plus compacte près des massifs et il neigera légèrement sur le Massif Central, la Montagne Noire et le piémont pyrénéen.

Sur les régions PACA et Corse, le temps sera encore instable et très nuageux. Les averses se succéderont sur l’Île de Beauté et la neige tombera en bonne quantité à partir de 600 mètres puis 800 m, notamment sur les massifs de la Haute-Corse.

Sur la Côte d'Azur et l'est de la Provence, les ondées seront plus faibles, plus probables l'après-midi. Elles seront neigeuses à partir de 600 mètres et pourront un peu blanchir l'arrière-pays. Il neigera plus régulièrement sur les Alpes frontalières.



Le pourtour du Golfe du Lion conservera un ciel plus lumineux malgré des débordements en nuages élevés. Mistral et tramontane souffleront autour de 70 km/h en rafales, temporairement jusqu'à 90 km/h le matin en Roussillon.



Sur le reste du pays, hormis quelques plaques de grisailles matinales, la journée sera bien ensoleillée. En revanche, la baisse des températures se poursuivra et la sensation de froid sera souvent renforcée par le vent modéré de Nord-Est.

Les températures

Le matin, les gelées seront généralisées dans les terres, comprises entre 0 et -4 degrés, plus froides près des massifs et sur les hauteurs.



En journée, les températures prévues sous abri iront de 2 à 5 degrés sur un grand quart nord-est jusqu'au Limousin et l'Auvergne Rhône-Alpes. Il fera 6 à 8 degrés de la Bretagne aux plaines du Sud-ouest, 7 à 11 sur les régions méditerranéennes.