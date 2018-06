publié le 14/06/2018 à 05:42

Sur les Pyrénées et au sud de la Garonne, le ciel sera encore bien encombré, mais les pluies, encore fréquentes en début de journée sur le piémont et le relief, deviendront plus éparses dès le matin ce jeudi 14 juin.



Sur le relief des Alpes et sur la Corse, là aussi les développements nuageux seront nombreux, ils donneront des averses, plus marquées et parfois orageuses l'après-midi.

Sur le nord-ouest et le nord du pays, c'est une perturbation atténuée qui va apporter de nouveaux nuages, accompagnée d'un vent de sud-ouest jusqu'à 50 à 70 km/h près des côtes de Manche.

Sur la Bretagne et la Normandie le matin, puis des Pays de Loire à la frontière belge l'après-midi, le ciel sera couvert et de faibles pluies ou bruines se produiront. Mais près de la Manche en fin de journée, des éclaircies seront de retour.



Partout ailleurs, le temps sera plus calme avec de belles éclaircies, mais le ciel se voilera progressivement du Sud-Ouest au Nord-Est, avec quelques gouttes possibles.



Mistral et tramontane souffleront jusqu'à 80 à 90 km/h le matin, puis baisseront d'un cran.

Les températures

Le matin, les températures iront de 9 à 14 degrés en général, 14 à 18 degrés près de la Méditerranée.



L'après-midi, les maximales iront de 17 à 20 degrés près de la Manche, 20 à 25 en général ailleurs, 24 à 28 sur le Sud-Est et la Corse.