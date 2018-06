publié le 17/06/2018 à 07:32

Le temps restera mitigé dimanche sur la plupart des régions, avec un département, les Landes, toujours placé en vigilance orange en raison d'une crue significative de l'Adour, selon le bulletin samedi de Météo-France.



Le pourtour méditerranéen profitera d'un ciel lumineux malgré un soleil de plus en plus voilé. Quelques averses se déclencheront l'après-midi sur la montagne corse et surtout sur les Alpes du sud. Elles pourront évoluer jusqu'à l'orage, plutôt entre Verdon et Mercantour.

Mistral et tramontane souffleront un peu plus fort que la veille, entre 60 et 80 km/h en Roussillon.

Sur le reste du pays, la matinée sera souvent très nuageuse. Un peu de pluie ou bruine se produira ici et là, notamment du quart sud-ouest au Centre et de l'Auvergne Rhône-Alpes au Grand Est. Dans l'après-midi, le ciel se couvrira sur la Bretagne puis la Basse-Normandie. Il finira par un peu pleuvoir sur la pointe bretonne. Partout ailleurs, le soleil refera quelques apparitions, les ondées devenant rares en plaine. Les massifs de l'est, des Vosges aux Alpes du nord, resteront en revanche exposés à quelques averses.

Températures

Les températures minimales s'inscriront entre 10 et 15 degrés en général. Elles seront un peu plus douces en plaine d'Alsace, en vallée de la Saône et du Rhône et afficheront 17 à 21 degrés sur la bordure méditerranéenne. Les maximales atteindront 18 à 23 degrés, localement 24 sur le flanc est et le sud-ouest, jusqu'à 25 à 28 dans le sud-est avec localement 29/30 en Provence et Languedoc.