publié le 15/04/2018 à 07:07

Si une majeure partie du pays pourra profiter du soleil printanier, certains départements passeront ce dimanche 15 avril sous une grisaille persistante. Après dissipation des grisailles matinales, la journée sera ensoleillée sur une large partie du pays, allant de la région Grand-Est au quart Sud-Ouest et à la Méditerranée.



Le matin, on profitera d'un bel ensoleillement, mais le ciel sera un peu plus changeant l'après-midi. Passages nuageux et éclaircies alterneront. Ils seront parfois porteurs d'une averse sur le massif Central, les Pyrénées et la Champagne-Ardenne. Le ciel se couvrira de plus en plus par l'Ouest dès le milieu d'après-midi.

Sur un large quart Nord-Ouest, des Hauts-de-France au Poitou-Charentes jusqu'aux côtes de la Manche, le temps sera davantage gris et humide.

Une nouvelle perturbation traversera lentement ces régions d'Ouest en Est, avant de se disloquer. Elle y apportera peu de pluie, mais beaucoup de nuages. À l'arrière, sur la Bretagne le matin, puis sur la Normandie et le Pays de la Loire l'après-midi, passages nuageux porteurs d'averses et belles éclaircies alterneront.

Les températures

Les températures seront au-dessus des moyennes saisonnières. Au plus frais de la nuit, on attend 5 à 9 degrés du massif Central aux Pyrénées, 7 à 9 degrés ailleurs, 10 à 14 degrés près des littoraux. L'après-midi, le thermomètre affichera 14 degrés près de la Manche, 15 à 19 degrés sur la moitié nord, 18 à 22 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 25 autour de la Méditerranée.