publié le 11/03/2018 à 08:00

Le pays bénéficiera encore de températures douces ce dimanche 11 mars. Cependant, le temps restera agité, selon les prévisions de Météo-France. L'activité pluvieuse sera encore soutenue des Cévennes à la Provence et au sud des Alpes, suivie d'une atténuation dans le courant de l'après-midi. La neige tombera sur les Alpes au dessus de 2.000 m d'altitude. De belles éclaircies se développeront autour du golfe du Lion.



Un temps agité s'installera sur le Nord-Ouest et notamment sur la Bretagne sous un défilé de pluies ou de giboulées, accompagnées d'un renforcement du vent qui soufflera en soirée à 70/80 km/h dans l'intérieur, 80/90 sur les côtes bretonnes et des Pays de la Loire.

Un ciel plus variable partagé entre éclaircies et nuages porteurs de quelques averses se rétablira du Sud-Ouest aux Pays de la Loire et au Centre. Ces averses pourront prendre localement un caractère orageux l'après-midi.

En journée le vent de sud à sud-est sera également soutenu, à 70/80 km/h en pointe, sur les côtes méditerranéennes et en vallée du Rhône. Grosses rafales sur les sommets pyrénéens pouvant atteindre 120/130 km/h, notamment sur l'ouest de la chaîne.

Les températures

Les températures minimales iront de 6 à 11 degrés en général. Les maximales encore douces atteindront 12 à 17 degrés sur la moitié nord et de 14 à 19 degrés sur le sud-ouest du pays.