Le journal de 12h30 : les chutes de neige se déplacent vers le Sud-Ouest

publié le 19/03/2018 à 14:04

Si l'épisode de neige est en train de s'arrêter petit à petit sur la partie nord du pays, il se déplace et des chutes de neige devraient faire leur apparition dans le Sud-Ouest, notamment autour des Pyrénées. L'Aude, le Tarn, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales ont été placés en vigilance neige et verglas. Le soleil ne fera pas non plus son apparition, la majeure partie du pays sera sous les nuages excepté le Sud-Est.



Plus de peur que de glissade en région parisienne ce matin du lundi 19 mars. La Nationale 118 a notamment été rouverte aux poids-lourds. Cependant, les automobilistes saturent car la neige a entraîné beaucoup de ralentissements et de bouchons ce matin, notamment en Ile-de-France.

Côté températures, les minimales seront comprises entre 1 et 4 degrés dan la partie Nord du pays, il fera jusqu'à 10 degrés dans le Sud-Ouest. Les maximales s'échelonneront entre 12 et 15 degrés dans le Sud-Est.

À écouter également dans ce journal :

Justice : trois ans jour pour jour après la macabre découverte, le procès d'un quintuple infanticide s'est ouvert lundi 19 mars devant la cour d'assises de Bordeaux, où une jeune mère doit répondre du meurtre de ses nouveau-nés, retrouvés chez elle à Louchats (Gironde).



Justice : Nordahl Lelandais est convoqué lundi 19 mars au palais de justice de Grenoble. Il devra s'expliquer sur les circonstances de la mort de Maëlys mais également sur sa consultation de sites pédopornographiques le soir de l'enlèvement de la petite fille, le 27 août dernier.



International : Vladimir Poutine a été triomphalement réélu dimanche 18 mars pour un quatrième mandat à la tête de la Russie, au terme d'une élection aux allures de plébiscite dénoncée comme émaillée de fraude par l'opposition.