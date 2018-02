publié le 26/02/2018 à 13:38

Le froid venu de Sibérie s'est installé sur la majeure partie du pays, avec des températures glaciales. 37 départements ont été placés en plan grand froid, et des places d'hébergements supplémentaires ont été ouvertes aux sans-abri. Un froid également pénible pour ceux qui travaillent dehors, dans le BTP, sur les routes ou sur les marchés notamment. Alors les salariés peuvent-ils refuser de s'exposer à cet air glacial ?



Tout d'abord, c'est à l'employeur d'agir en cas de grand froid. Le Code du travail prévoit que l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité des employés et de protéger leur santé physique et mentale. Autrement dit, l'entreprise doit vous fournir des équipements de travail adaptés si vous êtes dehors - gants, masques... . Par ailleurs, plus de pauses peuvent être aménagées, notamment dans des locaux chauffés et avec des boissons chaudes à disposition.

Le but ? Limiter les accidents du travail. Pour autant, l'employé peut aussi refuser de travailler dans ces températures extrêmes. Un droit de retrait est possible en cas de défaut de protection ou de danger grave et imminent pour la santé. Les inquiétudes doivent évidemment être fondées sur un motif raisonnable.

À écouter également dans ce journal :

- Édouard Philippe a annoncé qu'il aurait recours aux ordonnances pour la réforme SNCF. Le Premier ministre qui tente de calmer le jeu et annonce deux mois de concertations avec les syndicats.



- La police cherche une explication au drame d'Avoriaz, où deux frères sont tombés d'une falaise. L'un d'eux, âgé de 13 ans, a été tué. L'enquête débute pour faire la lumière sur cette affaire.



- Réduire de moitié l'usage des pesticides, c'est l'objectif de la FNSEA. Les agriculteurs en ont assez d'être traités d'empoisonneurs, et veulent collaborer.



- Gérald Darmanin n'en a pas fini avec les accusations. La plainte de la seconde femme a été dévoilée ce lundi par Médiapart.



- Il n'y aura pas de rapport de force entre Jean-Marie Le Pen et sa fille, le président d'honneur du Front national n'ira finalement pas au congrès du parti.



- La diplomatie en Syrie reste très compliquée. L'Europe veut maintenant faire appel à l'humanité de Vladimir Poutine, alors que les bombardements continuent sur la région rebelle de la Ghouta orientale.



- L'inquiétude règne après la blessure de Neymar à la cheville, lors du match de Ligue 1 PSG-OM (3-0).



- Les vacances d'hiver sont terminées pour la zone A, et ce sont des enfants bien emmitouflés qui ont repris le chemin de l'école.