La Bretagne va lancer sa "COP régionale" à Saint-Malo

Le 9 mars prochain, à Saint-Malo, la Bretagne va lancer sa "Cop régionale" pour les Bretons. Ce sera la petite sœur de la COP21. La conférence-climat de 2015 et l'accord de Paris ont été une réussite diplomatique et populaire. Les pays du monde entier - même en désaccord - ont démontré qu’ils pouvaient s’unir. "Alors pourquoi nous, les Bretons, très concernés par ces questions d’environnement, ne pourrions pas en faire de même ?". C'est ce que s’est dit le vice-président de la région en charge de l'environnement, Thierry Burlot. C'est lui qui a eu l’idée de s’inspirer de la conférence-climat.



"La COP21 a été un vrai succès au niveau international. L'idée (...) c'est que la région Bretagne puisse proposer à l'ensemble des acteurs économiques et sociaux du territoire, mais aussi aux citoyens, des engagements concrets autour de ses valeurs, de faire en sorte que ces questions environnementales, qui ont souvent été sujet de tensions, puissent redevenir des vrais sujets de réconciliation entre les Bretons", assure Thierry Burlot.

18 mois pour parvenir à un texte commun

Il y a du boulot, parce qu'il y a du passif. Le combat antinucléaire contre le projet de centrale de Plogoff, les marées noires, la pollution de l'eau par l'agriculture, les algues vertes : ces questions ont provoqué, ou provoquent encore, de très fortes tensions. "On parle encore mal de ces questions. Cette initiative doit nous aider à passer du stade de la réparation à l’anticipation", dit Thierry Burlot.

Le lancement de cette "COP Bretagne" se déroulera le jeudi 9 mars au Palais du grand large de Saint-Malo. Quelque 900 personnes sont attendues. Jean-Yves Le Drian, le président de région, ouvrira la conférence. Nicolas Hulot, parrain de l’événement, fera le lien région-planète. Mais l’important ce sera après, dans les mois qui suivront ce 9 mars.



Les citoyens, les entreprises, les associations et les agriculteurs devront se mettre d’accord dans les dix-huit mois qui viennent (avant fin 2018) sur un texte commun, avec des objectifs concrets et vérifiables. Comme ont fait les États parties à Paris. La région envisage des labels "COP Bretagne". Exemple : un industriel qui promet de ne plus utiliser de produit phytosanitaire, une école qui s’engage à faire des économies d’eau, etc.

Les acteurs locaux applaudissent

On se méfie toujours des labels et des usines à gaz. Que disent les associations ou les acteurs économiques bretons ? On a fait des coups de sonde en Bretagne et auprès d'ONG. L'entreprise Henaff (on ne peut pas faire plus breton et plus concerné !) possède un abattoir à 4 kilomètres de la mer. Le PDG, Loïc Henaff, se réjouit que la région "se ré-empare du sujet climat qui a disparu du débat présidentiel. L'objectif étant de "créer un cadre où l'on peut parler posément, et pas à chaud, de la conciliation entre le développement économique et préservation des ressources naturelles". Il est pour, et il sera à Saint-Malo.



Denez L'Hostis, le président de l’association France Nature Environnement, sera présent lui aussi. Lui se méfie de la récupération magique du label "COP". Mais il se félicite de voir enfin se créer cet outil pour agir au niveau régional. De constater que, maintenant, "tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut trouver une forme d'intelligence collective".