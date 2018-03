publié le 28/03/2017 à 16:33

Des cieux tourmentés comme dans une scène d'apocalypse. L'effrayant Asperitas, un type de nuage caractérisé par ses étranges ondulations et sa couleur sombre, fait désormais officiellement partie des nuages reconnus par l'Organisation météorologique mondiale (OMM), rattachée à l'ONU. En mars 2017, l'organisme a en effet ajouté onze nouvelles formes de nuages à l'Atlas mondial des nuages, qui en comptait déjà une centaine.



"Un seul regard vers ce nuage suffit pour comprendre que quelque chose de très mauvais est sur le point d'arriver", décrivait Gavin Pretor-Pinney, écrivain passionné par les nuages et créateur du site The Cloud Appreciation Society. Sur ce cliché pris dans l'Illinois (États-Unis), l'Asperitas a des faux airs de mer déchaînée.