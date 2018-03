Des parcelles d'alpages déplacées pour mimer les changements du climat

publié le 28/09/2016 à 07:56

Ces 40 mètres carrés d'alpages vont faire une descente rapide, tout schuss, de 600 mètres. Transportés par hélicoptères, ces carrés de terre et d'herbe d'environ 150 kilos chacun vont passer de 2.500 à 1.900 mètres d'altitude. Ils vont quitter les pentes du col du Galibier pour s'installer, plus bas sous le col du Lautaret. Leur environnement va donc complètement changer. Ils vont quitter une pelouse alpine pour se retrouver dans une zone où prédomine une forêt de résineux.



Le but est d'étudier le comportement de cet écosystème lors d'un brutal changement de climat. Car ce déménagement va s'accompagner d'une hausse des températures moyennes de 3 degrés. On va en quelque sorte mimer le réchauffement climatique afin de voir comment se passe l'adaptation.



Quelle adaptation de la faune et de la flore ?

La particularité de l'opération, c'est qu'elle ne concerne pas que les plantes. Les insectes et les petits herbivores qui peuplent cet alpage vont aussi être transplantés, car les carrés d'herbe sont creusés sur 15 à 30 centimètres d'épaisseur.

Les chercheurs de la station alpine Joseph-Fourier vont donc désormais étudier le comportement de cet écosystème confronté à ce changement climatique express. Les plantes vont-elles s'adapter ou remonter en altitude ? Vont-elles continuer à vivre en bonne intelligence avec les plantes voisines ? Certaines seront-elles plus résistantes d'autres vont-elles disparaître ? Même chose pour les insectes ? Il faudra au moins cinq ans pour avoir des réponses à toutes ces questions.