et Loïc Farge

publié le 30/01/2017 à 07:45

Les chercheurs de la Nasa figurent parmi les scientifiques américains entrés en résistance contre l'administration de Donald Trump. Un certain nombre de membres de cet organisme sérieux ont décidé de créer le compte Twitter altNasa (Nasa Alternative) sur lequel ils vont continuer à diffuser des informations sur le climat. La Nasa a fait ces dernières années de nombreuses recherches avec ses satellites, qui prouvent le réchauffement. Mais comme Donald Trump estime que c'est un canular, son administration est en train de faire le ménage.



La nouvelle équipe gouvernementale aurait demandé la semaine dernière à l'Agence de l'environnement et au ministère de l'Agriculture de supprimer de leurs sites tous les documents ayant un lien avec le climat. Avant de faire marche arrière. En revanche, toute nouvelle étude devra d'abord être montrée à l'équipe du nouveau président, qui a aussi interdit à l'Agence des parcs nationaux de tweeter (elle est jugée trop subversive). L'agence a donc elle aussi recréé un compte, altNational Park, qui rassemble déjà plus de 1,2 million d'abonnés.

Sauver l'indépendance de la science

Tout cela est grave, car les chercheurs américains, convaincus dans leur immense majorité que le climat se réchauffe, sont aussi ceux qui fournissent le plus d'études au monde sur le sujet. Si dans six mois les sites des agences officielles se mettaient à montrer des chiffres sur le refroidissement du climat aussi précis que ceux de l'investiture de Donald Trump, les scientifiques sont vraiment inquiets.

À l'instar de la marche pour les droits des femmes, est en train de s'organiser aux États-Unis une grande marche pour sauver l'indépendance de la science.