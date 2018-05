Yvelines : un enfant de 10 ans se noie dans un étang

et AFP

publié le 10/05/2018 à 02:20

Le drame s'est déroulé dans un étang à Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines. Mercredi 9 mai dans la soirée alors que plusieurs enfants jouaient près de l'eau, deux d'entre eux sont tombés dans l'étang pour une raison encore inconnue. L'un des deux n'a pas survécu.



La victime avait 10 ans. L'autre enfant, lui aussi tombé à l'eau, a été hospitalisé dans un état grave, selon les pompiers. Ceux-ci ont confirmé que vers 19h, quatre enfants jouaient près de l'étang de la Vieille ferme quand le drame est survenu.

Ramené au bord par les pompiers et des témoins sur place, l'un des deux enfants n'a pas pu être ranimé. Le second a été acheminé à l'hôpital Necker à Paris en "urgence absolue", selon la même source. Selon Le Parisien, la mairie a mis en place une cellule psychologique pour épauler les familles et les témoins.