publié le 02/06/2018 à 11:23

Pendant cinq ans, ils ont enduré les actes sordides d'un trio familial. Deux enfants de 5 et 7 ans, placés en 2017 dans une famille d'accueil pour des raisons de précarité sociale dans leur propre famille, ont raconté avoir été abusés sexuellement entre 2012 et 2017, par leurs propres parents et l'une de leurs grands-mères. Ces derniers ont comparu jeudi 31 mai devant le tribunal correctionnel de Versailles (Yvelines) comme le raconte Le Parisien.



La mère, une auxiliaire de vie de 34 ans, le père cariste de 35 ans et la grand-mère âgée de 67 ans sont soupçonnés d'avoir fait subir des fellations à leurs enfants et petits-enfants. "Certains faits sont même réalisés en groupe", a affirmé une source proche du dossier citée par Le Parisien.

Si les suspects évoquent des "jeux", l'avocat des enfants relate pour sa part des épisodes traumatisants et redoutables pour le développement personnel des deux garçonnets. L'affaire a été renvoyée au 10 juin prochain devant le même tribunal correctionnel, la grand-mère en ayant demandé le report.