Des ados font la fête dans des carrières souterraines et mobilisent 70 pompiers

publié le 26/11/2017 à 17:45

Le projet était aussi farfelu que dangereux. Une dizaine de jeunes avait entrepris une expédition pour une soirée dans des carrières, à Carrières-sur-Seine dans les Yvelines, ce samedi 25 novembre, en négligeant le danger du site où ils avaient prévu de faire la fête. Mais les jeunes gens se sont perdus dans les 23 hectares de dédale, et quelque 70 pompiers ont été mobilisés toute une partie de la nuit pour les retrouver.



Trois des têtes-brûlées ont retrouvé leur chemin et ont donné l'alerte pour que soient retrouvés leurs camarades. Les carrières de Carrières-sur-Seine sont composées de galeries et s'y aventurer sans matériel, dans le noir le plus complet, représente un danger considérable que les jeunes gens ne semblaient pas avoir pris en compte. "Ça fait plusieurs fois qu'ils viennent et la mairie ne fait rien, que voulez-vous faire ?", interroge Pierre, un riverain.

Les adolescents probablement hors de danger

"Les carrières sont inexploitables depuis des années. Ils y font des feux, tout ce que vous voulez. La dernière fois, une petite gamine de 14 ans est arrivée à 3 heures du matin. Pour eux, ça doit être un jeu. Mais ça peut être dangereux, il doit y avoir des éboulements là-dedans. Il ne faut pas y aller", martèle Pierre. Après 7 heures de recherche, les pompiers ont levé le camp, aucune trace des ado en quête de sensations fortes n'ayant été trouvée. Ces derniers sont probablement rentrés chez eux par leurs propres moyens... Sans avoir pris la peine de se signaler hors de danger.