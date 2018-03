publié le 29/08/2016 à 00:32

Sur la vidéo, diffusée en direct sur Facebook, on peut voir Armin Schmieder, un italien de 28 ans se préparer pour son saut. Tout sourire, il enfile son équipement de wingsuit sur fond de ciel bleu et se prépare à sauter dans les Alpes suisses, près de Kandersteg. Après avoir annoncé à ses fans : "Aujourd'hui vous volez avec moi", il range son téléphone dans une poche en le laissant allumé et s'élance. Pendant quelques instants, on entend que le bruit du vent puis un cri suivi de plusieurs bruits sourds et enfin le silence ponctué seulement par les clochettes des vaches.



Le vol en wingsuit fait partie des sports extrêmes, cette combinaison en forme d'ailes permets de se lancer depuis des points fixes et bien plus bas qu'avec un parachute classique lorsqu'elle est combinée au base jump. Mais elle est aussi très dangereuse, cinq pratiquants de cette discipline sont déjà morts dans les Alpes depuis le début de l'été.