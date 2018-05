Vol MH370 : vers la fin du mystère

publié le 15/05/2018 à 05:13

Et si la réponse au mystère du vol MH370 avait été trouvée ? De plus en plus de spécialistes penchent pour la thèse du suicide planifié par le pilote, à l'instar du crash du vol 9525 de la Germanwings. C'est en tout cas ce qui ressort de l'étude d'un groupe d'experts, qui s'est penché sur la trajectoire de l'avion qui transportait 239 passagers, comme le révèle l'édition du soir de Ouest-France.



Le commandant de bord a volontairement évité les radars en empruntant successivement l'espace aérien de la Malaisie à la Thaïlande. Une manœuvre qui aurait été menée de manière a dérouté les appareils capables de localiser l'avion. Le système de transpondeur se serait tout bonnement éteint, permettant ensuite au pilote d'emprunter la trajectoire de son choix. "Si vous me demandiez de faire disparaître un Boeing 777, je ferais exactement la même chose, assure Simon Hardy, expert qui a reconstitué la trajectoire de l’avion sur la base des données des radars militaires. Il a volé de manière très précise. Cela a fonctionné puisque l’armée n’a pas réussi à intercepter l’avion."

L'avion se serait donc écrasé dans l'océan indien, où il giserait toujours. Les débris retrouvés près du Mozambique corroborent cette thèse, puisqu'ils seraient sur le passage de courants marins. La thèse du crash volontaire était déjà considérée comme "fort probable" par le Premier ministre australien Malcolm Turnbull en 2016, même s'il n'avait pas encore d'éléments tangibles. Cette fois, il se pourrait qu'il en ait.