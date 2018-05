Vendée : un père condamné pour "coups de ceinture" et autres sévices

publié le 10/05/2018 à 08:54

Des sévices d'une extrême violence. Un père de 39 ans a été condamné par le tribunal correctionnel d'Avignon à un an de prison avec sursis pour violences sur sa fille de 8 ans. Celle-ci vivait chez lui une semaine sur deux suite au divorce de ses parents en 2011.



D'après les informations du Dauphiné Libéré, les faits remontent au 8 février dernier. La petite fille avait caché le chéquier de son père et n'arrivait plus à la retrouver. Une maladresse qui va déclencher la colère de son père, qui va se montrer particulièrement violent. Coups de ceinture et de balai dans le dos, douches d'eau glacée, jouets jetés à la poubelle... Le père va même jusqu'à menacer sa fille de lui couper la main avec un couteau.

Des gestes particulièrement "sadiques" et "lâches" selon le procureur Grini, en charge de l'affaire. "On ne touche pas aux enfants monsieur", a insisté le procureur. Honteux, le père de famille a déclaré regretter son comportement et vouloir regagner la confiance de sa fille.

Il a été condamné à deux ans de prison, assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans et d'une obligation de soins. Le père devra également payer 4.000 euros de dommages et intérêts.