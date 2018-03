publié le 28/04/2016 à 18:24

Un drame a été évité de peu mercredi 27 avril. Le Dauphiné Libéré rapporte la mésaventure vécue par une habitante de la cité des Condamines, dans la commune de Cavaillon (Vaucluse). Il est 6h30 du matin et la jeune femme de 25 ans prend son petit-déjeuner dans son appartement au troisième étage. C'est alors que retentissent deux coups de feu, tirés depuis l'extérieur, rapporte le journal local. Les balles explosent une fenêtre et terminent leur course dans un mur sans avoir touché personne.



Choquée et victime de quelques coupures dues aux éclats de verre, l'habitante a contacté la police. La brigade de la sûreté urbaine et la police technique et scientifique ont été dépêchées sur place. Des projectiles ont été prélevés. L'enquête ouverte permettra peut-être d'éclaircir cette affaire. On ignore s'il s'agit d'une tentative de meurtre, d'un acte d'intimidation, de tirs hasardeux ou encore de balles perdues.