publié le 29/09/2016 à 19:16

Le poste de curé de Salernes, petite commune du Var, est vacant. Un homme a peut-être entendu l’appel de Dieu et profité de l’aubaine pour s’attribuer le titre. Il se serait même présenté à plusieurs commerçants de la ville. Problème, son petit numéro a été repéré et l’évêché de Fréjus-Toulon a rapidement mis en garde contre cet usurpateur. "Une personne s'est présentée abusivement chez plusieurs commerçants comme étant le nouveau curé du village. L'évêché de Fréjus-Toulon précise que ce monsieur n'est pas envoyé par l'évêque, qu'il n'est pas le nouveau curé, ni même prêtre. Il n'habite pas au presbytère", a indiqué le père Louis-Marie, vicaire épiscopal, dans Var Matin.





Le futur curé de Salernes, le vrai, est attendu en novembre. "Il est vrai que la paroisse de Salernes vit une transition. Le père Slawek étant parti, le nouveau curé n'arrivera qu'au mois de novembre. Il s'agit du père Luc-Edgard Yelenou, du diocèse de Dédougou, au Burkina Faso. Il habitera alors le presbytère", a confirmé l’homme d’église. Selon les informations recueillies par Var Matin, l’homme qui se fait passer pour le curé de Salernes ne serait pas animé de mauvaises intentions. Les habitants, désormais au courant de son petit manège, ne devraient plus tomber dans le panneau.