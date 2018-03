publié le 30/04/2016 à 04:47

Ce qui n'était au départ qu'un cambriolage s'est transformé en tentative de meurtre particulièrement choquante. Les faits se sont déroulés lundi 25 avril dans le Var. Une femme de 98 ans vivant dans la commune de Draguignan a été prise pour cible par trois jeunes mineurs, attirés par la villa avec piscine.



D'après Var-Matin, les trois individus - un jeune homme de 15 ans et deux sœurs de 13 et 17 ans - n'ont eu aucun mal à investir la demeure luxueuse après que la victime a ouvert sa porte. Ils ont d'abord bousculé l'habitante, ont demandé à manger, puis ont réclamé qu'elle leur remette de l'argent. Prise de panique, la nonagénaire fait alors un malaise et est conduite de force à l'étage. Avant de l'allonger sur son lit dans sa chambre à coucher, les voleurs lui font signer quatre chèques en blanc.



Aucun signe de remords

Le garçon de la bande finit par se saisir d'un coussin et tente d'étouffer la victime. L'une des sœurs lui crie alors de cesser : "Tu vois bien qu'elle ne respire plus !". En fait, la vieille dame a feint la mort. Les agresseurs s'enfuient dans la foulée. En état de choc, la personne âgée reste prostrée pendant quatre heures avant d'appeler à l'aide.

Interpellé mardi 26 avril, le trio était déjà bien connu des services de police. Les trois jeunes étaient revenus dans le quartier pour vérifier que leur victime était bien décédée comme ils le croyaient. En garde à vue, ils n'ont montré aucun signe de remords. Jeudi 28 avril, le garçon qui a tenté d'étouffer la dame âgée été placé en détention par le juge des libertés et des détentions. Les deux sœurs, qui avaient fugué de leur domicile familial, ont été placées sous contrôle judiciaire dans un foyer.