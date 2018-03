Une boutique Chanel attaquée à la voiture-bélier près des Champs-Élysées

et AFP

publié le 28/04/2016 à 11:44

La boutique Chanel de l'avenue Montaigne, près des Champs-Élysées et du palais présidentiel, à Paris a été la cible d'une voiture-bélier, tôt dans la matinée du jeudi 28 avril. Trois cambrioleurs à bord d'un 4x4 ont défoncé la devanture afin de dérober plusieurs sacs à main de la marque de luxe.



Une source policière détaille l'opération : "Vers 5h30, trois personnes ont brisé la vitrine de Chanel avenue Montaigne avec un 4x4. Les voleurs ont dérobé plusieurs sacs à main avant de s'enfuir sur des scooters". Le 4x4 lui, est resté sur place où il a pris feu, endommageant encore un peu plus la façade de la boutique et dégradant les véhicules stationnés à proximité. Le montant du préjudice de ce vol n'a pas été communiqué. L'enquête a été prise en main par la première Direction régionale de la police judiciaire de Paris.

Attaque à la voiture bélier av Montaigne #Boutique Chanel #Paris8 Impressionnant ! pic.twitter.com/vXVbPKhmhs — Jeanne d'Hauteserre (@jdHAUTESERRE) 28 avril 2016