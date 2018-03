Un surfeur attaqué par un requin à la Réunion

et AFP

publié le 28/08/2016 à 05:49

Samedi 27 août en fin d'après-midi, un requin a attaqué un jeune homme au large de la plage de Boucan Cabot située sur la côte ouest de la Réunion. La victime, âgée d'une vingtaine d'années évoluait au milieu d'un groupe d'une dizaine de surfeurs lorsqu'elle a été attaquée. Le squale a sectionné le bras droit du garçon et l'a sévèrement mordu à la cheville droite.



Le surfeur a été rapidement secouru par un maître nageur sauveteur qui a pu le ramener sur la plage où il a été médicalisé pendant plus d'une heure avant d'être évacué en hélicoptère au centre hospitalier universitaire de Saint-Denis. Il se trouve entre la vie et la mort.

L'attaque s'est produite dans une zone protégée par des filets anti requins, mais le drapeau rouge interdisant la baignade et les activités nautiques avait été hissé après que les maîtres nageurs sauveteurs avaient constaté que la houle avait provoqué un trou de trois mètres dans les filets. L'attaque de requin dont a été la victime ce jeune homme ce samedi est la 19ème depuis 2011. Sept de ces attaques ont été mortelles. Plus de la moitié concernent des surfeurs ou des bodyboardeurs.