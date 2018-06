Un sexagénaire passé à tabac par des motards devant son petit-fils

publié le 11/06/2018 à 05:54

"Une avalanche de coups". Un sexagénaire a été passé à tabac par une dizaine de motards sous les yeux de son petit-fils de trois ans, rapporte Nice-Matin. Les faits se sont déroulés vendredi 8 juin à Môle, alors que le retraité venait chercher l'enfant à l'école.



"Je venais de récupérer mon petit à l'école de Grimaud et j'allais chercher mon autre petit-fils. J'ai emprunté en voiture le chemin Saint-Joseph, une voie à sens unique, quand j'ai croisé la route de 7 ou 8 motos à contre-sens", raconte-t-il au quotidien. La voie étant étroite, l'homme se rabat pour les laisser passer. Interpellé par leur comportement, il leur fait remarquer qu'ils sont à contre-sens.

Un commentaire qui déplaît à l'un des motards, qui lui assène un coup de poing au visage. Sous le choc, le sexagénaire les menace de porter plainte. "Là ils garent leur moto, m'arrachent de la voiture, me tombent dessus à cinq ou six et je reçois une avalanche de coups. J'ai eu l'impression de vivre un lynchage. Il y avait une trentaine de témoins et personne n'a bronché. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar, victime d'une horde infernale", confie-t-il à Nice-Matin.

L'un des bikers s’aperçoit alors de la présence de l'enfant dans la voiture et demande aux autres de s'arrêter. "C'est la présence de mon petit fils qui m'a sans doute sauvé", affirme le Môlois. Souffrant de douleurs à l'arrière de la tête, le retraité était couvert d'hématomes et souffrait d'une plaie au tibia.



Encore sous le choc, il a déposé plainte à la gendarmerie de Grimaud. Ses lunettes ayant été cassées durant l'agression, l'homme n'a que peu d'éléments sur ses agresseurs. Une enquête a été ouverte.