et Clarisse Martin

publié le 29/09/2016 à 11:50

Les faits remontent au 26 mai 2016. Ce jour-là, une manifestation contre la loi Travail se déroule à Caen (Basse-Normandie), comme de nombreuses autres manifestations qui ont eu lieu ce printemps. Parmi les manifestants, Monji Essana, un maître-nageur de 54 ans. Alors qu'il s'écarte du cortège et s'assoit pour ranger ses lunettes dans son sac, un policier l'alpague et lui demande ce qu'il fait.



C'est alors que Monji Essana se voit asséné un coup dans le dos, et le fonctionnaire de police continue de le charger, alors même qu'il est à terre. Pour le maître-nageur, "c'est un policier qui s'est défoulé. [...] Il s'est acharné". Le fonctionnaire, qui a reconnu les faits, doit être jugé jeudi 29 septembre. Pour la victime, "sa place n'est peut-être pas dans la police, [...] après c'est au juge de prendre sa décision".