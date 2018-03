publié le 07/03/2018 à 16:46

Un avocat a décidé de mettre l'intelligence collective des réseaux sociaux à l'épreuve. Lundi 6 mars 2018, Me Patrice Reviron, un avocat aixois, a demandé l'aide de Twitter pour identifier un mystérieux bouchon rouge. Les internautes disposent de 4 photographies de l'objet en question pour en déterminer l'origine. Si la question peut sembler parfaitement triviale elle pourrait sauver l'avenir judiciaire d'un homme.



La carte d'identité du bouchon est plutôt simple : 4,2 centimètres de diamètre pour une hauteur de 1,48 centimètre. Rouge vif. Un objet banal et qui paraît familier aux yeux de tous mais il est impossible de retrouver ce que ce bouchon pouvait sceller. Ce petit bouchon constitue d'après l'avocat l’une des pièces centrales d’une affaire criminelle datant de 2010 et dont l’instruction a récemment été close. Mieux encore, "identifier l'origine de ce bouchon et son usage pourrait sauver un innocent empêtré dans un dossier criminel", annonce l'avocat dans son tweet déjà partagé plusieurs milliers de fois.

Appel à tous sur Twitter. Identifier l'origine de ce bouchon (retrouvé en 2010) et son usage pourrait sauver un innocent empêtré dans un dossier criminel. Pouvez-vous m'aider à avancer? Merci de RT pic.twitter.com/iimeyPyDMh — Patrice Reviron (@PatriceReviron) 5 mars 2018

Produits chimiques, javel, crème fraîche

"On n’a pas réussi à déterminer d’où provenait ce bouchon et à quoi il servait. Or, c’est une question essentielle pour moi. Ça peut participer à l’innocenter ou même carrément l’écarter du dossier, a expliqué Me Reviron à nos confrères du Parisien. Moins j’en dis, mieux c’est. Je ne veux pas polluer l’avis des gens avec des idées pré-conçues qui pourraient orienter les réponses.", explique le conseil.

D'après le journal Corse Matin, cette enquête pourrait bien être liée à Éric Coppolani, membre d'un gang corse et condamné la semaine passé à 30 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat d'Antoine Nivaggioni.



Un internaute, expert, avance : "Le problème est qu'effectivement ce type de bouchon peut se trouver dans plusieurs domaines comme l'industrie, la santé ou l'agro-chimie. Toutefois le fait qu'il n'y ait pas de joint mais qu'il soit auto-jointant indique que le produit pouvait ne pas être liquide (graine ou pâte. ..). Il est rare de coupler un liquide avec un bouchon AJ car l'étanchéité n'est pas terrible". Des termes techniques qui reçoivent l'approbation de l'avocat.



D'autres ont suggéré des bouchons de briques de crème fraîche, de jerrican ou de pot à prélèvement urinaire... Non sans une once d'ironie mais toujours dans un esprit bon enfant. Aucune réponse ne semble satisfaire l'avocat pour l'heure mais l'enquête continue.

premier truc qui me vient en tête : le bouchon d'une brique de crème fraîche liquide pic.twitter.com/rMwnf5A72t — Adrien Saumier (@adsaum) 5 mars 2018

Ça ressemble à un bouchon de pot à prélèvement urinaire https://t.co/rEirDWSIol — BOISIER Isabelle (@isabelleboisier) 5 mars 2018

Ce n'est pas les mêmes stries mais le bouchon de pastille javel que j'ai à la maison à les mêmes dimension (1,8x4,7 environ).

S'il n'y a pas de dates d'exp ou de mise en flocon sur le bouchon peut être faut-il exclure le produit industriel vendu en supermarché ? pic.twitter.com/ByVK3NzMBk — *¤¸.•*nàdîôù ¿(ò_ó¿)¿ (@Luihn_n) 6 mars 2018