publié le 31/03/2017 à 08:46

4,2 millions d'euros. C'est ce que vient d'obtenir un grenoblois de 61 ans. Alain, ancien chef de chantier voit sa vie basculer le 12 février 2013, lorsqu'il est victime d'un terrible accident de la route. Gardant de graves séquelles, et souffrant de crises d'épilepsie à répétition, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné AXA, la compagnie d'assurance du conducteur responsable de l'accident d'Alain, à lui verser 4,2 millions d'euros.



Cet argent servira à assurer sa sécurité en cas de crise, en assurant une surveillance 24 heures sur 24. "C'est la première fois en France qu'un tribunal accepte d'indemniser une victime qui souffre de graves crises d'épilepsie que l'on ne peut pas soigner, afin qu'elle puisse être prise en charge à vie", explique Me Edouard Bourgin, l'avocat d'Alain.

Pour la famille, c'est un soulagement. Après son accident, Alain est resté 13 jours dans le coma, et a passé 5 mois à l'hôpital. Lorsqu'il rentre chez lui, il découvre que le traumatisme crânien qu'il a subi provoque chez lui de graves crises d'épilepsie. "Je perd vite connaissance et je peux me faire très mal en tombant. Les crises peuvent ensuite s'enchaîner jusqu'à la mort. Il faut alors une intervention rapide des secours pour que l'on puisse me faire une injection et éviter ainsi le pire", explique Alain. Face à cette situation, ses proches avaient recruté à leurs frais une auxiliaire de vie qui ne venait que quelques heures par semaine, faute de moyens financiers.

Grâce à cette indemnisation record, un professionnel accompagnera Alain en permanence, prêt à intervenir à tout moment.