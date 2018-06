Un drapeau arc-en-ciel sur l'Assemblée nationale déchiré, un homme arrêté

publié le 30/06/2018 à 11:17

En soutien à la Marche des fiertés Lesbiennes, Gaies, Bi, Trans et Intersexes (LGBTI), l'Assemblée nationale avait décidé de placer aux portes du Palais Bourbon deux drapeaux arc-en-ciel. Mais l'un d'eux a été déchiré en fin de soirée vendredi 29 juin.



L'auteur de cette dégradation a rapidement été arrêté par la garde républicaine assurant la sécurité du Palais Bourbon, et s'est directement revendiqué "militant d'extrême-droite et anti-LGBT", a annoncé la présidence de l'institution.

À la demande de François de Rugy, président de l'Assemblée nationale à l'origine de l'initiative, une plainte va être déposée. Pour l'ancien membre du parti écologiste, le drapeau arc-en-ciel "est le symbole en général de la lutte contre l'homophobie, de l'égalité des droits". "C'est un combat qui est souvent passé par l'Assemblée nationale, qui a parfois été d'ailleurs assez agité à l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui on voit que ce sont plutôt des sujets qui rassemblent", avait-il ajouté jeudi 28 juin.

Une des banderoles arc-en-ciel ¿ pavoisant l’Assemblée nationale a été dégradée cette nuit. L’auteur de cet acte de vandalisme a été interpellé. Il se revendique militant d’extrême droite et anti LGBT. L’Assemblée nationale portera plainte dans les plus brefs délais. — François de Rugy (@FdeRugy) 30 juin 2018

François de Rugy, comme plusieurs autres personnalités politiques, participeront à cette Marche des fiertés qui se tient ce samedi 30 juin dans les rues de la capitale.