Un Américain gravement blessé par son arme... qu'il avait caché dans son four

publié le 24/05/2018 à 05:30

Cet homme risque désormais de réfléchir à deux fois à la cachette adéquate pour un revolver. Un Américain de 44 ans a été gravement blessé par arme à feu, dimanche 20 mai dernier. Cet habitant de la ville de Warren, aux États-Unis, avait dissimulé son revolver dans le four de son domicile, parce que ses enfants arrivaient, a-t-il déclaré aux enquêteurs, comme le rapporte le journal local The Vindicator.



L'histoire aurait pu s'arrêter là, si la compagne de cet homme n'avait pas décidé de cuisiner... et d'utiliser le four. Quelques minutes après avoir tourné le thermostat de l'appareil, elle a entendu un bruit sourd, provoqué par l'arme à feu sous l'effet de la chaleur. L'homme s'est alors précipité pour récupérer le revolver, dont les munitions ont explosé. "C'était trop chaud. L'arme s'est littéralement retourné en explosant", a expliqué l'enquêteur Mackey en charge du dossier.

Des éclats de balles propulsés par l'explosion ont gravement blessé cet Américain aux deux épaules. Il a ensuite été transféré à l'hôpital de la ville, dans un état grave. Son pronostic vital n'est toutefois pas engagé. "C'est la première fois que cela m'arrive en trente ans de carrière dans la police... Un appareil lui a tiré dessus", a commenté l'agent Mackey, qui explique ne pas avoir cru à l'histoire de cet homme la première fois qu'il lui a conté...