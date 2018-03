publié le 29/08/2016 à 17:23

24 heures à peine après avoir chassé deux femmes voilées de son restaurant à Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis, le dirigeant du Cénacle a présenté ses excuses. "J'ai pété un câble", a reconnu le restaurateur dimanche 28 août, avant de préciser qu’il avait quand même accepté de servir les deux clientes après coup. "Je tiens à m'excuser devant les caméras de mes paroles qui ont dépassé mes pensées", a-t-il rajouté au micro de BFM TV.



"Des gens comme vous, j'en veux pas chez moi, point barre [...] Madame, les terroristes sont musulmans et tous les musulmans sont des terroristes”, avait-il lancé à l’une des deux jeunes femmes samedi 27 août pendant que la seconde immortalisait ces propos. Au cours de la conversation qui avait suivie, le restaurateur avait exprimé son agacement face aux tensions qui entourent le port du burkini, en ajoutant qu’un de ses amis était mort au Bataclan pendant les attaques du 13 novembre.

Après ce nouvel épisode de tension communautaire, le Comité contre l’islamophobie en France (CCIF) a appelé à l'apaisement et invite ces dernières à ne pas agir par elles-mêmes. Le porte-parole du collectif, Marwan Muhammad, a par ailleurs fait savoir que les deux femmes avaient l'intention de porter plainte le 29 août au matin, avec le soutien du collectif. La ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, Laurence Rossignol, a fait savoir qu'elle saisissait la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme (Dilcra) pour punir le "comportement intolérable" du restaurateur.