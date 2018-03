publié le 30/08/2016 à 17:05

Sinistre réveil, dans la nuit de dimanche 28 à lundi 29 août, pour une septuagénaire tourquennoise. Alors qu'elle dormait chez elle, elle a été réveillée par deux hommes cagoulés qui avaient forcé la carte la porte de son domicile. Immédiatement, la vieille dame se saisit d'une hache pour se défendre. Les deux individus se font alors passer pour des policiers et la désarment. La femme de 76 ans est bâillonnée et ses agresseurs retournent la menace de la hache contre elle pour lui faire avouer où elle cache son argent. Un voisin, réveillé par les cris de la vieille dame, appelle les services de police, rapporte le quotidien Nord Éclair.



Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils découvrent la porte fracturée et un individu en train de fouiller la demeure de la septuagénaire. À la vue des policiers, l'homme s'enfuit mais les policiers parviennent à interpeller les deux agresseurs, en possession de 1.200 euros en liquide. Placés en garde à vue, les deux hommes respectivement âgés de 30 et 50 ans seront jugés en comparution immédiate. La victime, en état de choc, a finalement été conduite à l'hôpital par des proches pendant la nuit, après avoir refusé d'y être transportée par les pompiers.