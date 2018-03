publié le 30/05/2017 à 14:31

Il était 4 heures du matin ce mardi 30 mai lorsqu'un jeune homme de 27 ans, au volant d'une voiture, a refusé de se soumettre à un contrôle de la Brigade anti-criminalité dans les petites rues du vieux Toulouse. Une course-poursuite s'est alors engagée entre le conducteur et les forces de l'ordre. L'individu est ensuite entré dans une impasse étroite du centre-ville, où il a tenté de faire demi-tour.



Pendant sa manoeuvre, le fuyard a heurté d'autres voitures, y compris le véhicule de police qui lui bloquait le passage. Un fonctionnaire de police descendu de voiture a alors été percuté par son propre véhicule, ce dernier ayant été tamponné par celui du jeune homme, qui ne s'est pas arrêté.

Il a ensuite poursuivi sa course et foncé droit sur trois policiers de la Compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) qui arrivaient à pied pour s'interposer. Les policiers ont alors ouvert le feu, l'une des balles touchant mortellement le conducteur à la tête. Le policier blessé a lui été hospitalisé, mais la nature de ses blessures reste inconnue, a précisé le parquet. Pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame, une enquête de flagrance a été confiée au Service régional de la police judiciaire (SRPJ) de Toulouse, et la police des police, l'IGPN a également été saisie.