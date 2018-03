Toulon : une balle perdue lors d'une rixe atterrit dans la chambre d'un enfant

publié le 28/08/2017 à 11:32

"Notre vie aurait pu basculer". À Toulon, une balle perdue au cours d'une rixe a atterrit dans l'appartement d'un couple et ses deux enfants. Une balle qui, à quelques mètres près, aurait pu atteindre l'enfant de 4 ans qui dormait paisiblement dans sa chambre lors du heurt.



Les faits remontent à la nuit de mercredi 23 août et son rapportés par Var Matin. Locataire d'un appartement situé dans une tour HLM à Toulon, une mère de famille explique avoir surpris une altercation entre plusieurs personnes sur un parking aux alentours. "J'ai entendu deux coups de feu, j'ai regardé par la fenêtre : ça s'insultait et ça s'est calmé", confie la jeune femme au journal local.

Ce n'est que le surlendemain que la jeune femme s'aperçoit qu'une des balles tirées a perforé la fenêtre de la chambre de son fils aîné avant d’atterrir contre un meuble à jouets. "Dans notre malheur, on a eu de la chance. Son lit aurait pu être de l'autre côté de la pièce, on l'a changé de place il y a deux mois. Et s'il s'était levé en pleine nuit ? Il dormait seulement à un mètre et n'a même pas reçu d'éclat..."

Depuis, l'enfant ne dort plus dans sa chambre mais chez ses grands-parents. Alors qu'elle se trouve dans son appartement, la famille craint pour sa propre sécurité et envisage désormais le relogement. La mère de famille qui observe une recrudescence de la violence dans le quartier a expliqué vouloir déposer plainte.