publié le 28/05/2017 à 07:44

Un terrible déferlement de violence. Sur la base de loisirs de Vaires-Torcy (Seine-et-Marne), trois agents de sécurité ont été violemment attaqués par une vingtaine de personnes cagoulées, armées de matraques télescopiques, de bâtes avec des clous et de deux armes à feu vendredi 26 mai à 19h. Selon les premiers éléments, les agresseurs, d'abord refoulés à l'entrée de la base nautique parce qu'ils refusaient de payer l'entrée, sont revenus à une vingtaine pour s'en prendre à la dizaine de vigiles "à coups de bâtons", sous les yeux des visiteurs.



Le chef de la sécurité a vécu cette agression. Il raconte le calvaire de son équipe au micro de RTL. "Je me suis aperçu qu'il y avait une vingtaine de personnes armées : barres à mine, barres en bois cloutées, matraques télescopiques, bombes lacrymogènes et deux armes de poing, des pistolets. Ils étaient en hauteur, ils sont descendus sur nous et nous ont aspergés de bombes lacrymogènes. Un de mes agents a été touché à de nombreuses reprises au niveau de la tête, est tombé dans le coma et a perdu connaissance pendant 50 minutes. Un de mes agents aurait pu perdre la vie."

Choqué, cinq de ses collègues sont en arrêt de travail. La police est venue sécuriser les lieux pour le week-end. Une présence devenue indispensable pour Rémy, le responsable du site. "Tout le monde a eu très peur. Ça monte en puissance d'années en années. C'est de plus en plus compliqué. On fait front pour essayer que les forces de police puissent se déplacer, venir de manière systématique sur cette île de loisirs où il y a 150.000 (visiteurs) l'été dernier. On ne peut plus faire face aujourd'hui."

Plus que sur son sort personnel, l'agent s'inquiète des conséquences de ces images sur les visiteurs, surtout pour les jeunes enfants. "Je regrette beaucoup ce genre d'événements. Beaucoup d'enfants ont vu cette scène. Je sais que ce ne sont pas des choses à voir pour les enfants. C'est une base de loisirs, on est là pour permettre aux gens de s'amuser."



Les agents blessés, pour certains au visage, doivent déposer plainte lundi 29 mai. Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, propriétaire de cette base de loisirs, a de son côté annoncé que le Conseil régional allait porter plainte contre X . Elle a condamné dans un communiqué des "actes de violence", commis "par une bande de personnes cagoulées et armées". Le Conseil régional a adressé une "demande urgente" au préfet de Seine-et-Marne pour "un renforcement des forces de police" autour de cette base choisie comme site olympique si Paris venait à organiser les Jeux olympiques 2024.



Dès samedi, Patrick Karam, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France chargé des sports, est venu soutenir les agents de sécurité et a insisté également pour qu'une présence physique et des patrouilles d'agents de police soient désormais mises en place sur les lieux. L'élu rappelle à RTL que chaque année, le Conseil régional investi 1,4 millions d'euros dans la sécurisation des bases de loisirs.