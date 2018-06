publié le 06/06/2018 à 12:27

C'est le genre d'histoire qui peut prêter à sourire pour certains, et qui en intrigue d'autres. Voir apparaître une forme ressemblant à un visage sur un mur ou dans les nuages est fréquent, mais ça prend des proportions autres dès que l'on croit reconnaître le visage du Christ. Et c'est ce qui se passe actuellement à Thionville, en Moselle, rapporte Le Parisien.



Bernard Peter, domicilié dans le centre-ville, fait le ménage dans la chambre de sa femme, immobilisée par la maladie. Et c'est en regardant par la fenêtre que quelques chose l'intrigue sur un muret gris situé en face, explique le quotidien. Un visage apparaît ainsi sur la façade, assez distinctement pour qu'il le montre à sa femme. Celle-ci, sans un mot, regarde avant de fondre en larmes.

Un événement similaire s'était produit en 1985

Bernard Peter n'ébruite pas l'affaire pendant un temps, avant de contacter Le Républicain Lorrain. Le journal local envoie alors un photographe prendre plusieurs clichés disponibles sur le site du quotidien, qui rappelle qu'un événement similaire s'était produit en 1985.

Une forme était apparue à quelques kilomètres de là, à Sierck-les-Bains : "Un visage évanescent sur la façade décrépie d’un immeuble. Une chevelure en cascade, des yeux doux, un nez bien dessiné, une bouche paisible". Très vite, c'est le visage du Christ qui était identifié par certains, entraînant une vague de curieux sur le lieu.