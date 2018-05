publié le 11/05/2018 à 15:26

C'est l'histoire d'une buse particulièrement agressive qui ne supporte visiblement pas qu'on empiète sur son territoire. Encore moins à vélo.



Un cycliste, en pleine balade à l'orée d'un bois à Thaumiers, au sud de Bourges, en a fait les frais. Il raconte avoir soudain senti un grand "boum" sur la tête. Et pour cause, la buse avait plongé sur son casque pour le frapper de son bec puissant.

"C'est impressionnant, quand on ne s'y attend pas. Je n'ai rien vu ni entendu arriver. L'oiseau m'a attaqué par derrière, à la tête. Je me suis mis à crier pour effrayer l'animal qui est parti rapidement. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'une buse, même si je ne l'ai pas vue ", raconte le cycliste à France Bleu.

Sonné et un peu surpris, ce policier en vacances a compris quel était le fond de cette affaire. Comme le suggère le Berry Républicain, il s'agissait d'un poulet attaqué par une buse.



Plus étonnant encore, cette histoire n'est pas une première. Au printemps 2015, une série d'attaques de buses sur des cyclistes avait été rapportée. Depuis plus rien. Trois ans plus tard, la bête est peut-être revenue dans son bois pour régler ses comptes avec les cyclistes du dimanche.