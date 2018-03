et La rédaction numérique de RTL

7 hommes âgés de 24 à 27 ans sont jugés pour "association de malfaiteurs en vue de commettre des attentats". Fin 2013 ils avaient quitté Strasbourg pour rejoindre la Syrie avant d'être arrêtés à leur retour en France. Au départ, c'est pourtant l'histoire d'une bande de copains qui se monte la tête dans un bar à chicha. Tous originaires du même quartier : celui de la Meinau à Strasbourg. Une cité populaire, classée zone urbaine sensible mais relativement paisible ces dernières années.

Mais en coulisse, une ombre se profile : celle de Mourad Farès, ce gros recruteur lyonnais rencontre à plusieurs reprises ce groupe de jeunes et encourage chacun d'eux à partir faire le jihad. Une mission réussie alors que leur voyage les emmène à Alep puis près de Raqqa.

"Si je rentre en France, c'est pour tout exploser"

Parmi ces prétendant au jihad ? Les frères Mohamed-Aggad. Foued, qui fait partie des assaillants du Bataclan lors des attentats meurtriers du 13 novembre dernier, mais aussi son grand frère Karim. À l'époque, ils ont à peine 20 ans lors qu'ils partent ensemble en Syrie. Mais leur destin sera bien différent alors que Karim Mohamed-Aggad dit avoir pleuré devant l'émir, prétextant que sa mère était malade, pour s'enfuir de Syrie.

Foued reste lui sur place, plus déterminé que jamais. Ce dernier a rapidement sombré dans une radicalisation importante : "Si je rentre en France c'est pas pour aller en prison, c'est pour tout exploser alors me tente pas trop à rentrer et laisse-moi ou je suis, je suis très bien", a-t-il notamment déclaré à des proches, selon des conversations dévoilés par Le Monde.