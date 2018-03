Strasbourg : un homme tente d'arracher le Famas d'un militaire en patrouille

publié le 29/08/2016 à 23:51

18h30, vendredi 26 août dans le hall de la gare de Strasbourg. Une patrouille de militaire déambule sur les lieux, dans le cadre de l’opération Sentinelle. Un homme les approche, et tente de voler l'arme de service d'un des militaires, un fusil Famas, rapporte le journal Les Dernières nouvelles d'Alsace.



Le militaire a repoussé l'individu, et l'a fait tomber au sol. Ce dernier s'est en allé. Les hommes en patrouille ont immédiatement réagi en appelant la police, qui est intervenue et qui a rapidement retrouvé l'agresseur, qui se trouvait toujours dans l'enceinte de la gare au moment de son interpellation.

Placé en garde à vue, l'homme, un Polonais âgé de 36 ans inconnu des services de police, a confié qu'il était en recherche d'une arme pour mettre un terme à ses jours. Il a été déféré lundi 29 août au parquet de Strasbourg, et devait être jugé en comparution immédiate pour tentative de vol aggravé dans l'après-midi de ce même jour.