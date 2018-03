publié le 30/08/2017 à 18:18

Jeudi 24 août à Strasbourg, un quinquagénaire a agressé sexuellement une jeune femme de 19 ans : après lui avoir murmuré quelques mots inintelligibles, il lui a frappé la fesse droite. Il a affirmé au tribunal mardi 29 août avoir agi de la sorte "pour rigoler".



Selon Dernières Nouvelles d'Alsace, la jeune femme marchait rue Kuhn, dans le quartier de la gare, lorsqu'elle a été interpellée et agressée par cet homme d'une cinquantaine d'années. "Il s'est approché de moi en me disant quelque chose que je n'ai pas compris", a-t-elle raconté lors de l'audience.

"En passant derrière moi, il m'a frappé la fesse droite". Choquée, la victime a réclamé des explications à son agresseur, qui lui a assuré que "ce n'était pas bien grave". Un passant a alors appelé la police, et l'homme a été interpellé quelques minutes plus tard.

Un geste mis sur le compte de l'alcoolémie

Le procureur a souligné qu'il s'agissait d'un geste "particulièrement dégradant et humiliant", que l'agresseur a considéré comme normal. Lors de l'audience mardi 29 août, l'accusé a mis son geste sur le compte de l'alcoolémie, précisant qu'il avait agi "pour rigoler".



Déjà connu des services de police, il aurait, selon les informations d'Europe 1, plusieurs dizaines de mentions à son casier judiciaire. Il a été condamné à 500 euros de dommages et intérêts, et à quatre mois de prison ferme.