publié le 25/05/2018 à 21:13

Deux ex-agents de la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) ont été mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère, probablement la Chine. Alain Chouet ancien chef du service renseignements de la DGSE commente ces arrestations dignes d'un roman d'espionnage.





Ces deux ex-agents de la DGSE, aujourd'hui à la retraite, et l'épouse de l'un deux sont poursuivis pour des "agissements d'une extrême gravité". Ils ont été mis en examen le 22 décembre dernier, et deux d'entre eux sont depuis en détention provisoire. Alain Chouet, confie ne pas savoir si la Chine est impliquée, et rajoute : "Et si je le savais, je ne le dirais pas. C'est une affaire qui est en cours de traitement judiciaire et nous n'avons pas pour habitude de commenter ce genre de chose". L'ancien patron des renseignements de la DGSE affirme que le recrutement de ce type d'agent "a toujours existé depuis qu'il existe des services de renseignements". Tous les pays le font. "Tout cela est malheureusement que très normal".

Ce qui pousse un agent à "se vendre" à un pays étranger peut-être "l'argent, un ego sur-dimensionné, des pressions dur la famille..." affirme Alain Chouet, "chaque cas est un cas d'espèce, les ressorts ne manquent pas pour faire basculer un agent dans son camp". La haute trahison est un crime et "cela coûte entre 10 et 30 ans de prison à l’appréciation du juge".