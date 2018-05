Somme : deux policiers blessés lors d'un exercice

publié le 25/05/2018 à 18:40

Les deux blessés sont hors de danger. Ce vendredi 25 mai, deux policiers ont été touchés par balle lors d'un entraînement dans une usine désaffectée de la Somme, comme le rapporte France 3. Transportés au CHU d'Amiens, ils souffrent de blessures légères.





Le procureur de la République d'Amiens et l'Inspection Générale de la Police Nationale (IGS) se sont rendus sur les lieux de l'exercice afin de déterminer les causes de cet incident qui aurait pu être bien plus grave.

Toujours selon France 3, c'est un formateur qui aurait blessé les deux policiers. Les premiers éléments de l'enquête tendent vers la piste d'un accident avec un chargeur qui n'aurait pas été vidé avant l’exercice.

L'usine désaffectée est utilisée comme lieu d'entraînement par les forces de l'ordre de la région. L'exercice prévu était une simulation d'émeute à laquelle des lycéens devaient participer.