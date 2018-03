publié le 30/05/2016 à 15:53

Un homme âgé de 28 ans est soupçonné d'avoir agressé ses voisins à l'aide d'un couteau et d'un marteau, dimanche 29 mai. Il a été interpellé à Épinay-sur-Seine et placé en garde à vue. Il se serait rendu chez ses voisins, une famille de quatre personnes, vers 16h au sujet d'un "différend de voisinage". C'est alors qu'il aurait agressé les deux parents, d'une cinquantaine d'années, puis leurs deux fils, de 25 et 23 ans. Des coups de couteau et de marteau ont été portés à plusieurs reprises, les blessant au crâne et à la gorge.



La mère de famille se trouve dans un état grave, son pronostic vital a été engagé. Ses deux enfants souffriraient eux aussi de graves blessures, mais seraient hors de danger. Quant au père, il serait plus légèrement blessé. L'homme suspecté d'avoir commis l'agression a été arrêté dans l'immeuble, "couvert de sang, du torse aux cheveux" rapporte Le Parisien. Dans le quartier, c'est l'incompréhension qui domine, la famille était installée ici depuis plus de 30 ans. La police judiciaire a ouvert une enquête.