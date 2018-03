et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/09/2016 à 16:02

C'est une première saluée par la communauté asiatique. Le tribunal de Bobigny a condamné mardi 27 septembre à des peines de 12 à 18 mois de prison trois jeunes hommes qui avaient agressé et volé une famille d'origine chinoise sur le parking d'un restaurant de Drancy, en Seine Saint-Denis. Le tribunal a retenu comme circonstance aggravante la dimension "raciste" de l'agression, quelques semaines après la mort de Zhang Chaolin, un père de famille chinois de 49 ans, décédé des suites d'un vol violent à Aubervilliers. "C'est un pas extrêmement important, c’est le résultat d'une mobilisation d'à peu près deux mois", se réjouit Rui Wang, président de l'association des jeunes chinois de France.



Âgés de 22 à 23 ans, les trois jeunes hommes étaient jugés pour deux vols avec violences commis la même soirée du 26 mars. À chaque fois, les victimes, qui venaient du milieu des commerçants chinois d'Aubervilliers, avaient été suivies avant d'être frappées et délestées de leur sac. Les victimes ont été "choisies pour ce qu'elles représentent, visées pour ce qu'elles possèdent et ciblées pour ce qu'elles sont", a lancé la procureure, qui a requis de 30 mois à trois ans de prison.

Ce verdict apparaît comme une véritable victoire alors que 1.048 personnes d'origine asiatique ont été agressées depuis le début de l'année, selon les chiffres du parquet de Bobigny. "Nous avons fait comprendre que quelque chose se passait, que ce n'était pas normal. On ne pouvait pas constater en un an autant d’augmentation d'agressions, parfois très violentes... Ce ne sont pas des actes simplement intéressés", explique Rui Wang. Avant de conclure : "Il est temps que les gens comprennent que ça existe ce racisme latent qui se transforme en racisme violent. Il y a des gens qui le vivent".