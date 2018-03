publié le 28/11/2017 à 18:05

Début septembre, la séquestration d'une famille juive de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) avaient provoqué l'émoi. Trois mois plus tard, cinq suspects ont été placés en garde à vue ce mardi 28 novembre dans le cadre de l'enquête qui doit déterminer si les victimes ont été "ciblées" en raison de leur religion.



Le parquet de Bobigny avait confié à la Sûreté territoriale du département une enquête pour séquestration, vol et extorsion en réunion avec violences et en raison de la religion des victimes. Quatre hommes et une jeune femme ont été arrêtés. L'un des suspects a 50 ans et est très défavorablement connu des services de police. Il apparaît comme étant le commanditaire du cambriolage. Pendant deux heures, le couple et leur fils ont été ligotés et frappés, alors que le groupe cherchait à s'emparer d'un potentiel butin. "Vous êtes juifs, vous avez de l’argent" aurait lancé l'un des agresseurs.

Ces cinq arrestations sont accueillis comme une libération pour le père de famille de 78 ans : "C'est un soulagement que des barbares de cette catégorie soient punis. Ma femme est très affectée, elle a été violemment frappée. J'espère qu'ils seront identifiés et punis". Il affirme qu'il sera au présent à l'audience en cas de procès : "Je les dénoncerai sans aucune hésitation". Les investigations ne sont pas terminées, les enquêteurs doivent déterminer si les agresseurs ont ciblé la famille en raison de leurs origines juives.