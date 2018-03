publié le 28/04/2016 à 17:14

C'est ce qu'on appelle une cyber-escroquerie. Le maire d'une commune de plusieurs milliers d'habitants en Seine-et-Marne a été victime d'un odieux chantage, rapporte Paris-Normandie. L'homme - dont l'anonymat est préservé - avait entamé il y a trois mois une relation sur internet avec une certaine Anne-Marie. "Je suis aujourd’hui célibataire, j’ai envie de refaire ma vie. Alors, quand cette femme est entrée en contact avec moi il y a quelque temps sur Skype, j’ai accepté", explique l'édile au quotidien local.



Le maire "assume totalement" s'être livré avec son interlocutrice à des "jeux par caméras interposées". Il s'est filmé à plusieurs reprises alors qu'il se masturbait. Mais début avril, Anne-Marie, qui prétend vivre à Dijon (Côte-d'Or), lui demande de l'argent pour venir le voir. Suspicieux, le maire prend ses distances. Il reçoit alors plusieurs messages depuis la Côte d'Ivoire : derrière Anne-Marie se cachaient en fait des escrocs qui lui réclament 30.000 euros, sans quoi ils diffuseront des vidéos intimes issues de ces fameux échanges par webcam.



De plus en plus de victimes

L'élu a refusé de payer et a contacté la police. Peu après, les maîtres-chanteurs ont diffusé "quatre ou cinq" vidéos dans l'entourage professionnel du maire. Ce dernier n'est pas le premier à être victime de "chantage à la webcam". Cette criminalité en ligne fait de plus en plus de ravages et peut rapporter gros en Afrique de l'Ouest, d'où opèrent de nombreux escrocs. Pour les victimes, les conséquences sont parfois dramatiques.

La police judiciaire de Rouen est en charge de l'enquête et tente de remonter jusqu'à ces maîtres-chanteurs ivoiriens, surnommés "brouteurs". Le maire, lui, indique que plusieurs plateformes web où apparaissaient les vidéos intimes ont été nettoyées, mais que certaines réapparaissent ailleurs. Il confie être "déçu par la nature humaine".